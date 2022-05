Con chi viaggi: Lillo, Rovazzi, e il road movie che non lo era (Di martedì 24 maggio 2022) Si può parlare anche di road movie a proposito di Con chi viaggi, il film degli YouNuts! con Lillo e Fabio Rovazzi al cinema solo il 23, 24 e 25 maggio, così come si può parlare, a buon diritto di black comedy; ma è un road movie particolare. "Parli di road movie e passi per Sutri... fa ridere". Sì, detto così, come lo dice Lillo alla nostra domanda, fa ridere. Eppure si può parlare anche di road movie a proposito di Con chi viaggi, il film degli YouNuts! con Lillo e Fabio Rovazzi al cinema solo il 23, 24 e 25 maggio distribuito e prodotto da Lucky Red, in collaborazione con Alamo Audiovisual Quinta Parte, Sky e Amazon. Così come si può ... Leggi su movieplayer (Di martedì 24 maggio 2022) Si può parlare anche dia proposito di Con chi, il film degli YouNuts! cone Fabioal cinema solo il 23, 24 e 25 maggio, così come si può parlare, a buon diritto di black comedy; ma è unparticolare. "Parli die passi per Sutri... fa ridere". Sì, detto così, come lo dicealla nostra domanda, fa ridere. Eppure si può parlare anche dia proposito di Con chi, il film degli YouNuts! cone Fabioal cinema solo il 23, 24 e 25 maggio distribuito e prodotto da Lucky Red, in collaborazione con Alamo Audiovisual Quinta Parte, Sky e Amazon. Così come si può ...

Advertising

elio_vito : Renzi annuncia, di nuovo, che raccoglierà le firme per abolire il reddito di cittadinanza. Non è un riformista ma u… - CarloVerdelli : Giovanni Falcone, il tanto che gli dobbiamo #oggisettimanale Per esempio: la verità su chi ha voluto Capaci e chi h… - Palermofficial : L'anniversario della strage di #Capaci ci riguarda tutti, tifosi, cittadini… persone. E' tempo di andare avanti, co… - sborra_boy : RT @elio_vito: Renzi annuncia, di nuovo, che raccoglierà le firme per abolire il reddito di cittadinanza. Non è un riformista ma un populis… - LB_1957 : @LorenzoCastioni @DavideHauner @GigiEinaudi @StefanoPutinati Quanti hanno avuto un nonno 'marciate il 24 maggio' fo… -