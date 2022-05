Ascolti TV 23 maggio, Amadeus bissa la festa ai Soliti Ignoti e la concorrente piange (Di martedì 24 maggio 2022) Come sono andati gli Ascolti TV di ieri 23 maggio? Si può dire che è stato un lunedì intenso dalle immancabili ricette di 'É sempre mezzogiorno' con Antonella Clerici (share 18.1%) alle vicende di 'Uomini e Donne' di Maria De Filippi (share 27.4%), da 'L'Eredità' di Flavio Insinna, che è tornato alla ribalta dopo il calo di audience di domenica scorsa conquistando uno share del 27.2%, fino ai 'Soliti Ignoti' di Amadeus, che ha assistito ad un'altra bella vittoria. In prima serata, Rai 1 ha trasmesso la finale di 'Solo per passione: Letizia Battaglia fotografa' mentre, Canale 5, ha movimento 'L'Isola dei Famosi' con l'annuncio di Ilary Blasi che ha sancito l'addio di cinque naufraghi! Ascolti TV 23 maggio, vince (di poco) L'Isola dei Famosi con 4 abbandoni e una ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 24 maggio 2022) Come sono andati gliTV di ieri 23? Si può dire che è stato un lunedì intenso dalle immancabili ricette di 'É sempre mezzogiorno' con Antonella Clerici (share 18.1%) alle vicende di 'Uomini e Donne' di Maria De Filippi (share 27.4%), da 'L'Eredità' di Flavio Insinna, che è tornato alla ribalta dopo il calo di audience di domenica scorsa conquistando uno share del 27.2%, fino ai '' di, che ha assistito ad un'altra bella vittoria. In prima serata, Rai 1 ha trasmesso la finale di 'Solo per passione: Letizia Battaglia fotografa' mentre, Canale 5, ha movimento 'L'Isola dei Famosi' con l'annuncio di Ilary Blasi che ha sancito l'addio di cinque naufraghi!TV 23, vince (di poco) L'Isola dei Famosi con 4 abbandoni e una ...

Advertising

blogtivvu : Ascolti Isola dei Famosi 2022: ecco quanto ha totalizzato la diciannovesima puntata del 23 maggio - Raiofficialnews : #AscoltiTv di lunedì #23maggio ?? - occhio_notizie : L'Isola dei Famosi batte di pochissimo la fiction di Rai 1, Solo per passione-Letizia Battaglia. #ascoltitv - MondoTV241 : Ascolti TV di lunedì 23 maggio 2022: Solo per passione supera L'isola dei famosi, bene Report e Fast and Furios… - infoitcultura : Ascolti TV 23 maggio 2022, ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti -