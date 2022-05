Simona Ventura sull’incidente di sua mamma: “Stiamo vicini ai nostri genitori” (Di lunedì 23 maggio 2022) Simona Ventura e sua madre sono appena uscite da un periodo terribile. La conduttrice, infatti, è stata per quasi due mesi ad assistere la donna in ospedale, a causa di un brutto incidente domestico che ha costretto l’anziana a letto per tutto questo tempo e l’ha vista riprendersi solo ora. Vi raccomandiamo... Simona Ventura: "Io peggior giuce di X Factor? Manuel Agnelli non so chi sia" La notizia della caduta che ha provocato la frattura del femore di Anna Pagnoni, mamma di Simona Ventura, è arrivata direttamente dal profilo Instagram della figlia. La conduttrice ha tenuto per più di un mese e mezzo il fatto nascosto ai sui fan e lontano dai riflettori, probabilmente per dare il tempo alla madre ormai ... Leggi su diredonna (Di lunedì 23 maggio 2022)e sua madre sono appena uscite da un periodo terribile. La conduttrice, infatti, è stata per quasi due mesi ad assistere la donna in ospedale, a causa di un brutto incidente domestico che ha costretto l’anziana a letto per tutto questo tempo e l’ha vista riprendersi solo ora. Vi raccomandiamo...: "Io peggior giuce di X Factor? Manuel Agnelli non so chi sia" La notizia della caduta che ha provocato la frattura del femore di Anna Pagnoni,di, è arrivata direttamente dal profilo Instagram della figlia. La conduttrice ha tenuto per più di un mese e mezzo il fatto nascosto ai sui fan e lontano dai riflettori, probabilmente per dare il tempo alla madre ormai ...

