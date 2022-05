Psg, Mbappé spiega il rinnovo: “Le cose cambiano. La mia storia qui non è finita” (Di lunedì 23 maggio 2022) “Non ho mai avuto problemi a gestire le pressioni, ci convivo da quando ho 14 anni. Sono ancora un calciatore e non vado oltre il mio ruolo di calciatore. Mi limiterò al calcio, al gioco, non ho altre funzioni”. Kylian Mbappé ha spiegato in conferenza stampa la sua decisione di rinnovare il contratto con il Psg. “È vero che prima volevo andarmene, ma ora il contesto è diverso. Non volevo lasciare il mio paese così, la mia storia qui non è finita, voglio vincere di più qui – ha dichiarato il francese -. Tutti sanno che l’anno scorso volevo partire, pensavo fosse la migliore decisione possibile per me. Ma adesso il contesto è differente, a livello personale ma anche sportivo. Questo è il Paese dove sono cresciuto. Ho preso la mia decisione una settimana fa, prima della chiamata di Florentino Perez. Ho dovuto mantenere ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) “Non ho mai avuto problemi a gestire le pressioni, ci convivo da quando ho 14 anni. Sono ancora un calciatore e non vado oltre il mio ruolo di calciatore. Mi limiterò al calcio, al gioco, non ho altre funzioni”. Kylianhato in conferenza stampa la sua decisione di rinnovare il contratto con il Psg. “È vero che prima volevo andarmene, ma ora il contesto è diverso. Non volevo lasciare il mio paese così, la miaqui non è, voglio vincere di più qui – ha dichiarato il francese -. Tutti sanno che l’anno scorso volevo partire, pensavo fosse la migliore decisione possibile per me. Ma adesso il contesto è differente, a livello personale ma anche sportivo. Questo è il Paese dove sono cresciuto. Ho preso la mia decisione una settimana fa, prima della chiamata di Florentino Perez. Ho dovuto mantenere ...

Advertising

capuanogio : Nel 2020-2021 il #PSG ha fatturato 569,7 milioni di euro con un rosso di 224,3 (348,5 sommando il 2019-2020). Il r… - mirkocalemme : Il #RealMadrid aveva offerto a #Mbappé 130M€ di bonus alla firma, 30M€ netti a stagione e il controllo completo dei… - AlfredoPedulla : #Mbappé avrà un bonus alla firma tale che non riuscirà a contare i soldi: 130-140-150 milioni, magari il doppio… - mister_ricci : Sì, come no ?????? #Mbappe #PSG #RealMadrid - sportface2016 : #Psg, #Mbappé spiega il rinnovo: 'Le cose cambiano. La mia storia qui non è finita' -

Scarpa d'oro 2021/2022, vince ancora Robert Lewandowski. Immobile 3° Secondo classificato è invece il fenomeno del PSG Kylian Mbappe , fresco di rinnovo e reduce da una tripletta contro il Metz , che di gol ne ha segnati ben 28. Terza la coppia formata dall'attaccante ... PSG: Mbappé chiede un giocatore dal Barcellona Commenta per primo Con Kylian Mbappé sempre più al centro delle strategie future del Paris Saint - Germain , il centrocampista del Barcellona Frenkie de Jong diventa un obiettivo per l'estate del club francese. Il giocatore ... Corriere della Sera Secondo classificato è invece il fenomeno delKylian Mbappe , fresco di rinnovo e reduce da una tripletta contro il Metz , che di gol ne ha segnati ben 28. Terza la coppia formata dall'attaccante ...Commenta per primo Con Kyliansempre più al centro delle strategie future del Paris Saint - Germain , il centrocampista del Barcellona Frenkie de Jong diventa un obiettivo per l'estate del club francese. Il giocatore ... Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé Chi vuole resta, non li imploriamo»