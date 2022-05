Giro d’Italia 2022, via alla terza settimana: Carapaz e Hindley favoriti, ma Nibali e Pozzovivo vogliono sognare (Di lunedì 23 maggio 2022) Terzo e ultimo giorno di riposo per il Giro d’Italia 2022, che si appresta a vivere da domani l’ultima settimana. Una sei giorni che si preannuncia davvero imperdibile, con l’incertezza che regna ancora sovrana e tanti corridori che possono ancora sognare il podio finale e perchè no il trionfo al termine della cronometro conclusiva in programma domenica a Verona. La seconda settimana ha portato la maglia rosa sulle spalle di Richard Carapaz, che ha spodestato il generosissimo Juanpe Lopez il quale può comunque provare a resistere nella top-10 della generale. L’ecuadoregno della Ineos Grenadiers, uno dei due corridori in gara ad aver già vinto il Giro, inizia l’ultima settimana da favorito ma senza grande margine in salita. ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Terzo e ultimo giorno di riposo per il, che si appresta a vivere da domani l’ultima. Una sei giorni che si preannuncia davvero imperdibile, con l’incertezza che regna ancora sovrana e tanti corridori che possono ancorail podio finale e perchè no il trionfo al termine della cronometro conclusiva in programma domenica a Verona. La secondaha portato la maglia rosa sulle spalle di Richard, che ha spodestato il generosissimo Juanpe Lopez il quale può comunque provare a resistere nella top-10 della generale. L’ecuadoregno della Ineos Grenadiers, uno dei due corridori in gara ad aver già vinto il, inizia l’ultimada favorito ma senza grande margine in salita. ...

giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - giroditalia : ???? @GrmayeBiniam is the first Eritrean athlete to win a stage at the Giro d’Italia. ???? @GrmayeBiniam è il primo at… - giroditalia : ?? Yet another prestigious name has abandoned the race. It is @tom_dumoulin, winner of Giro d’Italia back in 2017.… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Giro d'Italia: due 'passeggiate' azzurre con i campioni del passato - napolimagazine : Ciclismo, Giro d'Italia: due 'passeggiate' azzurre con i campioni del passato -