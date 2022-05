Advertising

sportli26181512 : Dj Ringo: 'È il Milan più rock che abbia mai visto. Chissà la faccia di Donnarumma...': Dj Ringo: 'È il Milan più r… - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Dj Ringo: 'È il Milan più rock che abbia mai visto. Chissà la faccia di Donnarumma' #djringo #milan - Gazzetta_it : Dj Ringo: 'È il Milan più rock che abbia mai visto. Chissà la faccia di Donnarumma' #djringo #milan - SergioSierra67 : @VIRGINRINGO @acmilan @Ibra_official @TheoHernandez Grande Ringo FORZA MILAN ??????? CAMPIONI ???? - Capannone2 : Pagina Gazzetta tifosi del Milan: Teo Teocoli Gerry Scotti Ringo e cipollino Boldi Ma chi cazzo siete ma come cazzo fate Squadra aziendale -

Pianeta Milan

Dj, grande tifoso del, ha fatto Milano - Reggio Emilia in Harley: andata, scudetto e ritorno. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'...Tutti in campo (ci sono anche Maurizio Ganz, Christian Abbiati, DJe Christian Lantignotti) per il nono Memorial Claudio Lippi. Una serata speciale per ricordare il giornalista diChannel ... Milan, DJ Ringo: “Kessie e Donnarumma Non li capisco” | ESCLUSIVA ntervenuto a Sky Sport, Walter Zenga scherza con Dj Ringo sullo scudetto già vinto dai milanisti prima del Sassuolo ...Tutti in campo (ci sono anche Maurizio Ganz, Christian Abbiati, DJ Ringo e Christian Lantignotti) per il nono Memorial Claudio Lippi. Per la cronaca: Milan bianco - Milan rossonero 4-3 Filippo Inzaghi ...