Come e più dell'Ucraina. Biden mette Taiwan sotto protezione, la Cina è avvertita (Di lunedì 23 maggio 2022) Il presidente parla di intervento militare in caso di invasione cinese, poi la Casa Bianca precisa. Michael Kugelman, vicedirettore del programma Asia presso il Woodrow Wilson Center: "La sua affermazione deve essere letta Come uno sforzo per dissuadere Pechino" Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 maggio 2022) Il presidente parla di intervento militare in caso di invasione cinese, poi la Casa Bianca precisa. Michael Kugelman, vicedirettore del programma Asia presso il Woodrow Wilson Center: "La sua affermazione deve essere lettauno sforzo per dissuadere Pechino"

Advertising

matteorenzi : Vogliamo abolire il reddito di cittadinanza e come previsto dalla legge dal 15 giugno partirà la raccolta ufficiale… - borghi_claudio : Giusto per evitare troppa aria fritta postiamo direttamente il documento originale. Ecco il PNRR come votato e appr… - acmilan : The decisive factor in the decisive game. @RafaeLeao7 is your @emirates MVP ?? Il giocatore decisivo nella partita… - f43bb0d6a395428 : RT @AlexBazzaro: Un anno fa erano una pioggia di miliardi. Se in tv accennavi al fatto che erano prevalentemente fondi a prestito vincolat… - sarabia2083 : @Lalla5521 Visto poi che lei c è già passata .. E lui cmq a suo modo pure... E' più che normale sia così!! Voglion… -