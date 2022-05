Alessandro Iannoni si ritira da L’Isola dei Famosi e spiega il motivo (Di lunedì 23 maggio 2022) La produzione de L’Isola dei Famosi oggi ha informato i naufraghi dell’allungamento del reality, che sarebbe dovuto finire a fine maggio e invece andrà avanti fino al 27 giugno. Se Carmen Di Pietro ha deciso di continuare la sua avventura, suo figlio Alessandro Iannoni ha comunicato di dover abbandonare il programma. Il concorrente ha spiegato di doversi ritirare per motivi legati al suo percorso universitario. Questo è un vero peccato, perché se fosse rimasto probabilmente avrebbe vinto il reality. Alessandro ha scelto di non proseguire questa avventura, la sua scelta sarà definitiva? #Isola pic.twitter.com/UT7QbPoIfb — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 23, 2022 Iannoni lascia ... Leggi su biccy (Di lunedì 23 maggio 2022) La produzione dedeioggi ha informato i naufraghi dell’allungamento del reality, che sarebbe dovuto finire a fine maggio e invece andrà avanti fino al 27 giugno. Se Carmen Di Pietro ha deciso di continuare la sua avventura, suo figlioha comunicato di dover abbandonare il programma. Il concorrente hato di doversire per motivi legati al suo percorso universitario. Questo è un vero peccato, perché se fosse rimasto probabilmente avrebbe vinto il reality.ha scelto di non proseguire questa avventura, la sua scelta sarà definitiva? #Isola pic.twitter.com/UT7QbPoIfb —dei(@IsolaDei) May 23, 2022lascia ...

