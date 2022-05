Scudetto Milan, Demetrio Albertini: “Ho rivissuto da tifoso emozioni sul campo” (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – “Uno Scudetto meritato, raggiunto con grande continuità da questi ragazzi migliorati singolarmente, attraverso la squadra. E’ stato bello rivivere da tifoso emozioni già vissute sul campo”. Lo ha detto all’Adnkronos Demetrio Albertini, l’ex calciatore rossonero commentando lo Scudetto appena conquistato dal Milan. Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – “Unomeritato, raggiunto con grande continuità da questi ragazzi migliorati singolarmente, attraverso la squadra. E’ stato bello rivivere dagià vissute sul”. Lo ha detto all’Adnkronos, l’ex calciatore rossonero commentando loappena conquistato dal. Funweek.

