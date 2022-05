Esce di casa armato di coltello: 'vogliono aggredirmi'. E la convivente lo denuncia (Di domenica 22 maggio 2022) Polizia armato con un coltello andava in giro in bicicletta nella zona di via Rocca Tedalda . L'uomo, un 27enne straniero, in stato di alterazione dovuta, secondo quanto spiegato alla polizia, all'... Leggi su lanazione (Di domenica 22 maggio 2022) Poliziacon unandava in giro in bicicletta nella zona di via Rocca Tedalda . L'uomo, un 27enne straniero, in stato di alterazione dovuta, secondo quanto spiegato alla polizia, all'...

