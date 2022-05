Ascolti Tv 21 maggio 2022 | Insinna valorizza anche l’Eredità Staccati Ficarra e Picone Il Concerto di Radio Italia al 4% su Tv8

Leggi su tvzoom

(Di domenica 22 maggio 2022), trend: prevale facilmente lo show di Rai1, dopo la serie di vittorie di Maria De Filippi interrotta da “Eurovision Song Contest” Un sabato sportivo di media rilevanza, quello del 21in tv, con le sfide più attese della Serie A ed il Gran Premio di Formula 1 da Barcellona e l’arrivo in salita del Giro d’in programma oggi, alla domenica. In prima serata, su Rai1 è sceso in campo Flaviocon– Una serata insieme; Canale 5, mandata in vacanza Maria De Filippi, ha programmato L’Ora Legale, con. Nel menù complessivo i telefilm Rai2 (FBI) e i film di1 (L’era Glaciale- In rotta di collisione), Rete 4 (Io sto con gli ippopotami), La7 (Il giovane Hitler). Su Rai3 dopo Le ...