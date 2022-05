Playoff Serie B – Il Pisa supera il Benevento e vola in finale (Di sabato 21 maggio 2022) E’ andata in scena questo pomeriggio la sfida valida per il ritorno delle semifinali di Playoff di Serie B tra Pisa e Benevento. I padroni di casa hanno trionfato per 1-0, grazie ad una rete di Benali all’11’. La Serie finisce in parità ma i toscani accedono alla finalissima per il miglior piazzamento in regular season. Il Pisa attende ora di sapere chi dovrà sfidare tra Monza e Brescia. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 21 maggio 2022) E’ andata in scena questo pomeriggio la sfida valida per il ritorno delle semifinali didiB tra. I padroni di casa hanno trionfato per 1-0, grazie ad una rete di Benali all’11’. Lafinisce in parità ma i toscani accedono alla finalissima per il miglior piazzamento in regular season. Ilattende ora di sapere chi dovrà sfidare tra Monza e Brescia. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

BreakingItalyNe : RT @Agenzia_Ansa: Playoff di Serie B: 1-0 al Benevento, il Pisa vola in finale. La squadra toscana se la vedrà con la vincente di Monza-Bre… - 100x100Napoli : Serie B: Benevento eliminato, Pisa in finale playoff - TUTTOB1 : Playoff Serie B Pisa-Benevento 1-0: Benali-gol, nerazzurri in finale - junews24com : Pessotto: «Sono le partite che volevamo. I giovani e la medicina per il calcio...» - - stranifattinews : Playoff Serie C, il Monopoli si ferma ai quarti. Biancoverdi battuti di misura a Catanzaro -