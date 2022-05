Eurolega, Efes Pilsen ancora campione d'Europa: Real Madrid battuto (58 - 57) (Di sabato 21 maggio 2022) Bryant Dunston alza l'Eurolega: l'Efese Pilsen Istanbul è sul tetto d'Europa Belgrado (Serbia), 21 maggio 2022 " A un anno di distanza dal trionfo di Colonia, l'Anadolu Efes Istanbul torna sul tetto d'... Leggi su quotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Bryant Dunston alza l': l'Istanbul è sul tetto d'Belgrado (Serbia), 21 maggio 2022 " A un anno di distanza dal trionfo di Colonia, l'AnadoluIstanbul torna sul tetto d'...

Marcocap14 : RT @bball_evo: FINAL FOUR ?????? - ATAMAN VINCE ANCORA!!!! L'EFES BATTE IL REAL MADRID ED È ANCORA CAMPIONE D'EUROPA!!!! ?? - Godai71 : RT @parallelecinico: Ancora una volta sul tetto d'Europa. L'Efes batte il Real Madrid e vince la seconda Eurolega di fila. La coppia di fen… - Piergiulio58 : Efes, è back to back! Real ko, i turchi si confermano campioni d'Europa. ?? - SavoldiAngelo : RT @sportal_it: L'Anadolu Efes vince l'Eurolega: battuto il Real in finale - bball_evo : EUROLEGA???? - L’Efes non solo si porta casa l’Eurolega ma, stando ai media turchi, avrebbe anche raggiunto l’accordo… -