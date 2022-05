Bonus da 300 euro | occhio alla scadenza | ecco quando inoltrare la domanda

Leggi su chenews

(Di sabato 21 maggio 2022)da 300senza limiti ISEE: è questa la grandissima novità. Ma quali sono i requisiti e le scadenze? Le famiglie sono state senza alcun dubbio quelle che maggiormente hanno risentito del periodo di difficoltà economica causato in gran parte dpandemia da Covid-19, arrivata ormai più di due anni fa. E sono state tante le misure di supporto, di aiuto e di sostegno adottate dal Governo. Il pensiero va in primis all‘assegno unico per i figli, che è entrato in vigore lo scorso marzo. Ma l’esecutivo ha progettato anche qualcosa di molto più complesso, inerente sempremateria fiscale e dei. (Fonte Foto: Pixabay)Ma di che cosa si tratta? Va innanzitutto detto che in questo caso non vi è alcun tipo di legame con l’ISEE, ma di dettagli e di requisiti da elencare e da ...