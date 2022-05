Vaiolo delle scimmie: altri due casi in Italia. Contagi in Francia, Germania e Belgio (Di venerdì 20 maggio 2022) Secondo il quotidiano britannico The Telegraph , l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) si appresta a convocare una riunione d'emergenza dei suoi esperti per discutere dell'epidemia in corso. ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Secondo il quotidiano britannico The Telegraph , l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) si appresta a convocare una riunione d'emergenza dei suoi esperti per discutere dell'epidemia in corso. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie, altri due casi confermati in Italia. In tutto sono tre #ANSA - Paola_Glmnn : RT @bambinogesu: È una malattia infettiva causata dal #virusMPXV. Raramente può contagiare l’uomo, come nei recenti casi segnalati anche in… - Bianca34874951 : RT @Libero_official: Vaiolo delle scimmie, il racconto del 'paziente zero' in Italia: così ha scoperto di avere il virus -