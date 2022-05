Vaiolo delle scimmie, allarme a Roma: tre casi. Bassetti: ‘Ne saranno migliaia nei prossimi giorni’ (Di venerdì 20 maggio 2022) Sembra davvero non esserci tregua e, come se non bastasse il Covid, l’epatite acuta e la peste suina, ora in Italia, a Roma, salgono a tre i casi Vaiolo delle scimmie, malattia che si può trasmettere da uomo a uomo. E che va tenuta sotto controllo per evitare la diffusione, l’allargamento dei focolai. D’altra parte Matteo Bassetti, esperto virologo che nei due anni di pandemia abbiamo visto nei più disparati salotti televisivi, ai microfoni di Un giorno da pecora su Radio 1 è stato chiaro: ‘nei prossimi giorni vedremo molti più casi, arriveremo a qualche migliaio‘. Poi, all’Adnrkonos Salute, ha sottolineato che tutto va affrontato a livello europeo e globale, senza fare errori sul tracciamento. Tre casi di Vaiolo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 20 maggio 2022) Sembra davvero non esserci tregua e, come se non bastasse il Covid, l’epatite acuta e la peste suina, ora in Italia, a, salgono a tre i, malattia che si può trasmettere da uomo a uomo. E che va tenuta sotto controllo per evitare la diffusione, l’allargamento dei focolai. D’altra parte Matteo, esperto virologo che nei due anni di pandemia abbiamo visto nei più disparati salotti televisivi, ai microfoni di Un giorno da pecora su Radio 1 è stato chiaro: ‘neigiorni vedremo molti più, arriveremo a qualche migliaio‘. Poi, all’Adnrkonos Salute, ha sottolineato che tutto va affrontato a livello europeo e globale, senza fare errori sul tracciamento. Tredi...

Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, aumentano i casi in Uk. Quali sono i sintomi della malattia - ilpiucompleto1 : RT @SinistroTOP: ??+++ULTIM’ORA Vaiolo delle scimmie, Il protocollo Speranza “banane e vigile attesa” - Aokaze87 : RT @Larisa40765958: Protocollo per il vaiolo delle scimmie ?????????????? -