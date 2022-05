Musk e l’acquisizione di Twitter: in caso non andasse, Snoop Dogg si accoda per l’acquisto (Di venerdì 20 maggio 2022) E’ stato sbandierato ai quattro venti, ripreso praticamente da tutto il mondo, con tanto di cinguettii festanti da parte del diretto interessato, ma con Elon Musk, si sa, nulla è come appare. Così mentre l’uomo più ricco al mondo vuole ulteriori spiegazioni sul numero effettivo degli utenti Twitter, quasi dubbioso per la presunta presenza del 20% di account spam e bot, sullo sfondo appare un’altra figura pronto a prendersi il social dell’Uccellino. Twitter – Adobe StockElon Musk e l’acquisizione del gigante dei social media, Twitter, hanno attirato l’attenzione di molte persone di alto profilo. Che si tratti di celebrità che denunciano la loro associazione con l’app perché non sono d’accordo con lui o di A-listers che cercano di ottenere una fetta della torta, non c’è carenza di ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) E’ stato sbandierato ai quattro venti, ripreso praticamente da tutto il mondo, con tanto di cinguettii festanti da parte del diretto interessato, ma con Elon, si sa, nulla è come appare. Così mentre l’uomo più ricco al mondo vuole ulteriori spiegazioni sul numero effettivo degli utenti, quasi dubbioso per la presunta presenza del 20% di account spam e bot, sullo sfondo appare un’altra figura pronto a prendersi il social dell’Uccellino.– Adobe StockElondel gigante dei social media,, hanno attirato l’attenzione di molte persone di alto profilo. Che si tratti di celebrità che denunciano la loro associazione con l’app perché non sono d’accordo con lui o di A-listers che cercano di ottenere una fetta della torta, non c’è carenza di ...

