Grande Salerno, via all'iter del Contratto istituzionale di sviluppo. Lunedì 23 arriva Mara Carfagna

Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, Lunedì 23 maggio sarà a Salerno per il pre-tavolo che avvierà l'iter del Contratto istituzionale di sviluppo della Grande Salerno. Il pre-tavolo del Cis è convocato alle ore 11 presso il Salone Bottiglieri, Palazzo Sant'Agostino-Provincia di Salerno (via Roma, 104) e, oltre al ministro Carfagna, presidente del tavolo istituzionale, sono invitati a partecipare i sindaci dei 158 Comuni interessati, il presidente della Regione Campania, il presidente della Provincia di Salerno, i rappresentanti dei ministeri coinvolti e delle parti sociali.

