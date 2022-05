Governo, Letta “Durerà fino alla scadenza naturale della legislatura” (Di venerdì 20 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo Draghi Durerà fino alla scadenza naturale della legislatura. Sulle decisioni prese, le forze di maggioranza sono sempre state allineate, dal sostegno umanitario, economico e militare all’Ucraina ai provvedimenti contro il caro vita. Dubbi e discussioni sono naturali, ma in questo momento così delicato e complesso, responsabilità e unità sono due parole chiave e sono convinto che il Governo continuerà il suo lavoro”.Così il segretario del PD, Enrico Letta, in un’intervista al quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung.alla domanda se il riavvicinamento tra M5S e Lega possa essere un pericolo per il Governo Draghi, Letta osserva: ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 20 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “IlDraghi. Sulle decisioni prese, le forze di maggioranza sono sempre state allineate, dal sostegno umanitario, economico e militare all’Ucraina ai provvedimenti contro il caro vita. Dubbi e discussioni sono naturali, ma in questo momento così delicato e complesso, responsabilità e unità sono due parole chiave e sono convinto che ilcontinuerà il suo lavoro”.Così il segretario del PD, Enrico, in un’intervista al quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung.domanda se il riavvicinamento tra M5S e Lega possa essere un pericolo per ilDraghi,osserva: ...

Advertising

GiovaQuez : Letta (PD): 'Tutti eravamo convinti che sarebbero bastati pochi giorni per veder scappare il governo ucraino. Gli u… - petergomezblog : Conte: “Guerra? Governo non ha mandato politico, serve voto. Stop armi a Kiev”. Letta: “Decideremo dopo aver sentit… - nestquotidiano : Governo, Letta “Durerà fino alla scadenza naturale della legislatura” - caterinacorda1 : RT @leonemaschio: Bella gente questa è la politica del governo Draghi Conte Letta Salvini che azzerano una commissione per fare fuori il pr… - IlModeratoreWeb : Governo, Letta “Durerà fino alla scadenza naturale della legislatura” - -