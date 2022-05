“È bellissima” Alena Seredova | festa per la piccola Vivienne | com’è diventata E gli altri figli

(Di venerdì 20 maggio 2022), ladi compleanno per laa. Immagini di gioia condivise con i fan. La modella non solo ha ben pensato di organizzare un party all’aperto, ma è riuscita a riunire tutta la famiglia. D’altronde il traguardo è importante: 2 anni compiuti per la, lafesteggia 2 anni. Missione compiuta: laha trascorso una splendidadi compleanno avvolta dall’amore e dall’affetto della famiglia al completo. La sorpresa di mammacon la complicità di papà Alessandro non poteva che essere un successo.all’aperto e la...

Advertising

Gossip e TV

La festa diSeredova per la piccola Vivienne Come riporta Today: ' Per il compleanno di Vivienne, infatti,Seredova ha organizzato unafesta all'aperto dove tutti, dai ...La nota modella ed ex moglie di Gianluigi Buffon,Seredova, ha rivelato di aver seguito una dieta e di essere dimagrita parecchio.Seredova è sempre statama ultimamente, per sua stessa ammissione, si sente decisamente meglio e in forma. Infatti, l'ex moglie del calciatore ora al Parma Gianluigi Buffon, ha ... Alena Seredova si è sposata in segreto Trapela la verità, cosa è accaduto Alena Seredova ha organizzato una festa con tutta la famiglia, per celebrare i due anni della piccola Vivienne nata dall'amore con Alessandro Nasi ...Alena Seredova e Alessandro Nasi fanno coppia fissa dal 2015. Alcune foto ambigue postate dalla 44enne su Instagram hanno fatto pensare ad un possibile matrimonio, celebrato in segreto, tra la showgir ...