Da domani la Russia taglierà le forniture di gas alla Finlandia in risposta alla domanda di adesione alla Nato (Di venerdì 20 maggio 2022) Da domani alle 7 le importazioni di gas naturale dalla Russia alla Finlandia nell’ambito del contratto di fornitura di Gasum saranno interrotte. È la “vendetta” di Mosca per la decisione della premier Sanna Marin di formalizzare la richiesta di adesione alla Nato da parte di Helsinki, resa nota dalla stessa società energetica finlandese in un comunicato. Gazprom Export oggi, si legge in una nota, “ha informato Gasum che le forniture di gas naturale alla Finlandia nell’ambito del contratto di fornitura di Gasum saranno ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Daalle 7 le importazioni di gas naturale dnell’ambito del contratto di fornitura di Gasum saranno interrotte. È la “vendetta” di Mosca per la decisione della premier Sanna Marin di formalizzare la richiesta dida parte di Helsinki, resa nota dstessa società energetica finlandese in un comunicato. Gazprom Export oggi, si legge in una nota, “ha informato Gasum che ledi gas naturalenell’ambito del contratto di fornitura di Gasum saranno ...

