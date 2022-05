“Caro carburanti”: controlli della Finanza, accertate 32 irregolarità (Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – A seguito dei recenti aumenti di prezzo che hanno caratterizzato il mercato dei carburanti, la Guardia di Finanza ha intensificato, su tutto il territorio nazionale, i controlli volti alla prevenzione di potenziali condotte evasive e/o speculative. Nella provincia di Salerno, in particolare, le Fiamme Gialle sono state impegnate in un piano d’intervento che ha interessato i gestori di prodotti petroliferi dell’intera circoscrizione di competenza, dall’Agro nocerino-sarnese al Vallo di Diano, verificandone le eventuali condotte scorrette o addirittura riconducibili a più gravi fenomenologie illecite, quali il contrabbando. I controlli si sono concentrati sui distributori stradali, presso i quali è stata passata a setaccio tutta la documentazione amministrativa. Sulla base degli ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – A seguito dei recenti aumenti di prezzo che hanno caratterizzato il mercato dei, la Guardia diha intensificato, su tutto il territorio nazionale, ivolti alla prevenzione di potenziali condotte evasive e/o speculative. Nella provincia di Salerno, in particolare, le Fiamme Gialle sono state impegnate in un piano d’intervento che ha interessato i gestori di prodotti petroliferi dell’intera circoscrizione di competenza, dall’Agro nocerino-sarnese al Vallo di Diano, verificandone le eventuali condotte scorrette o addirittura riconducibili a più gravi fenomenologie illecite, quali il contrabbando. Isi sono concentrati sui distributori stradali, presso i quali è stata passata a setaccio tutta la documentazione amministrativa. Sulla base degli ...

