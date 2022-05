Bostrico, l'insetto killer che terrorizza l'Italia: cosa può fare e perché è pericolosissimo (Di venerdì 20 maggio 2022) Si chiama Bostrico (Ips typographus) e sta ammazzando migliaia di abeti e pini sul nostro territorio. E così è arrivato già il soprannome di "insetto killer". Ora però, come ricorda virgilito.it, questo insetto sta per diventare una vero e proprio caso politico. La senatrice Sandra Lonardo ha infatti presentato una interrogazione al ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli sottolineando come il Bostrico "si infila sotto la corteccia dove scava intricate gallerie, che interrompono il flusso della linfa ad abeti rossi, larici, abeti bianchi e i pini silvestri, uccidendoli nel giro di poche settimane". La senatrice con un lungo post su Facebook ha voluto sottolineare tutti i rischi che corre il nostro territorio per la presenza di questo "ospite indesiderato": "In primavera i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Si chiama(Ips typographus) e sta ammazzando migliaia di abeti e pini sul nostro territorio. E così è arrivato già il soprannome di "". Ora però, come ricorda virgilito.it, questosta per diventare una vero e proprio caso politico. La senatrice Sandra Lonardo ha infatti presentato una interrogazione al ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli sottolineando come il"si infila sotto la corteccia dove scava intricate gallerie, che interrompono il flusso della linfa ad abeti rossi, larici, abeti bianchi e i pini silvestri, uccidendoli nel giro di poche settimane". La senatrice con un lungo post su Facebook ha voluto sottolineare tutti i rischi che corre il nostro territorio per la presenza di questo "ospite indesiderato": "In primavera i ...

