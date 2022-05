Azovstal | il fantasma  Kalina |   morto e risorto dalla propaganda di Putin

(Di venerdì 20 maggio 2022) Il vicecomandante del Battaglione Azov dato per "arreso" è ancora all'. Un mese fa era stato dichiarato

luc_ma66 : RT @Erdsve: Dormi comodamente stanotte sapendo che il fantasma di Azovstal (Kalina) è con i nostri amici Russi.?? ?? - Erdsve : Dormi comodamente stanotte sapendo che il fantasma di Azovstal (Kalina) è con i nostri amici Russi.?? ?? - thedoctordonnna : @LeonardoGrilli1 @IlPatriota14 @maurovoerzio il fantasma formaggino nascosto nei cunicoli dell'Azovstal che lavora… - gianalbi61 : @ultimenotizie Marc Innaro ha precisato che nella #Azovstal oltre al generale americano ci sono un generale frances… - BalocchiManuel : @todorov_denis Ma se i russi erano in ritirata e decimati, chi ha bombardato per giorni l' Azovstal? Il fantasma Formaggino? ?? -

Corriere della Sera

... incendi e sabotaggi in territorio russo: il "fronte", tra realtà e propaganda 25 aprile - ...le prossime 4 settimane 21 aprile - Perché Putin ha annullato l'assalto all'acciaieriadi ...... incendi e sabotaggi in territorio russo: il "fronte", tra realtà e propaganda 25 aprile - ...le prossime 4 settimane 21 aprile - Perché Putin ha annullato l'assalto all'acciaieriadi ... Mariupol, gli irriducibili della Azovstal e il lungo assedio: ora il dilemma della resa Il vicecomandante del Battaglione Azov dato per "arreso" è ancora all'Azovstal. Un mese fa era stato dichiarato morto ...Dalla città portuale ucraina di Mariupol, pesantemente bombardata dalle forze russe, è rimasta solo l'ombra dell'ex comunità. Il presidente Volodymyr ...