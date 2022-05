Rita Dalla Chiesa, il suo cuore è sempre lì: “Verrà il giorno, mia rosa…” – FOTO (Di giovedì 19 maggio 2022) La conduttrice televisiva pubblica un post sui social e scioglie il cuore dei fan. La dedica di Rita Dalla Chiesa è straziante: il suo cuore è fermo li… E’ ai… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 19 maggio 2022) La conduttrice televisiva pubblica un post sui social e scioglie ildei fan. La dedica diè straziante: il suoè fermo li… E’ ai… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

infoitcultura : Rita Dalla Chiesa umilia Ilary Blasi per la caduta dallo sgabello all'Isola - APatrignan : @ErMejoSindaco Eh, te piacerebbe ! Cosi' fai bella figura con Rita Dalla Chiesa, Gassmann e altri piacioni anti-Raggi ! ?? - nocchi_rita : RT @lachesi_: Io parlo per me, mentre con Davide ho avuto alti e bassi, lei non mi è mai piaciuta. Potrebbe anche chiarirci Jess, diventarc… - nocchi_rita : RT @GiovaQuez: Sanna Marin, nata dalla tempesta, la prima del suo nome, regina dei finlandesi, degli europei e del mio ??, signora dei Sett… - infoitcultura : Isola dei Famosi, Rita Dalla Chiesa umilia Ilary Blasi: 'Io continuo a ridere' -