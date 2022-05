Pnrr, Tajani: "Serve un nuovo Recovery per affrontare nuove emergenze" (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Serve un nuovo Recovery Plan, quello attuale non è sufficiente per affrontare le nuove emergenze che abbiamo". Lo sostiene Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Fi, in collegamento con l'evento "Pnrr: priorità e futuro dell'Italia" promosso da Aepi e Adnkronos. "Si potrà utilizzare una parte dei soldi del Pnrr - ha aggiunto Tajani -per sostenere la nostra autonomia energetica. Questo è un passo in avanti importante perché dobbiamo assolutamente arrivare a una autosufficienza, ma questo deve essere fatto prima di tagliare la fornitura di gas dalla Russia. Perché oggi come oggi l'Italia, come la Germania, non è in grado di sostenere una totale autonomia dal gas ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "unPlan, quello attuale non è sufficiente perleche abbiamo". Lo sostiene Antonio, coordinatore nazionale di Fi, in collegamento con l'evento ": priorità e futuro dell'Italia" promosso da Aepi e Adnkronos. "Si potrà utilizzare una parte dei soldi del- ha aggiunto-per sostenere la nostra autonomia energetica. Questo è un passo in avanti importante perché dobbiamo assolutamente arrivare a una autosufficienza, ma questo deve essere fatto prima di tagliare la fornitura di gas dalla Russia. Perché oggi come oggi l'Italia, come la Germania, non è in grado di sostenere una totale autonomia dal gas ...

Advertising

Agricolae1 : #Pnrr, @Antonio_Tajani: serve un nuovo #RecoveryPlan e dobbiamo rinviare il #PattodiStabilità al 2024… - lifestyleblogit : Pnrr, Tajani: 'Serve un nuovo Recovery per affrontare nuove emergenze' - - zazoomblog : Pnrr Tajani: Serve un nuovo Recovery per affrontare nuove emergenze - #Tajani: #Serve #nuovo #Recovery - italiaserait : Pnrr, Tajani: “Serve un nuovo Recovery per affrontare nuove emergenze” - fisco24_info : Pnrr, Tajani: 'Serve un nuovo Recovery per affrontare nuove emergenze': (Adnkronos) - 'Serve un nuovo Recovery Plan… -