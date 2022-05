Festival di Cannes 2022, L’Envol di Pietro Marcello apre e incanta la Quinzaine des Realisateurs (Di giovedì 19 maggio 2022) Che un cineasta italiano sappia filmare fuori da questo tempo incantandoci per come filma un altro tempo, che non è nostro, che non è suo, o forse lo è e ce ne stiamo accorgendo solo oggi, sarebbe già qualcosa per cui brindare. L’Envol di Pietro Marcello, apertura alla Quinzaine des Realisateurs 2022, certifica che il cinema non è ancora morto; che la visione è ancora frutto di una procedura teorica, di un’osmosi che lascia palpitare il segno, che fa rivivere simbolicamente il passato, che rivela con forza inaudita l’espressività dei dettagli. Intanto scopriamo che il 46enne regista casertano (La bocca del lupo, Martin Eden) ha dovuto sgobbare con gli attori (tra parentesi: tutti di una notevole pasta recitativa/evocativa) e non ha chiesto troppo alla dinamica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Che un cineasta italiano sappia filmare fuori da questo tempondoci per come filma un altro tempo, che non è nostro, che non è suo, o forse lo è e ce ne stiamo accorgendo solo oggi, sarebbe già qualcosa per cui brindare.di, apertura allades, certifica che il cinema non è ancora morto; che la visione è ancora frutto di una procedura teorica, di un’osmosi che lascia palpitare il segno, che fa rivivere simbolicamente il passato, che rivela con forza inaudita l’espressività dei dettagli. Intanto scopriamo che il 46enne regista casertano (La bocca del lupo, Martin Eden) ha dovuto sgobbare con gli attori (tra parentesi: tutti di una notevole pasta recitativa/evocativa) e non ha chiesto troppo alla dinamica ...

