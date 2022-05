Consiglio dei ministri convocato d’urgenza: all’ordine del giorno comunicazioni di Draghi (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Consiglio dei ministri è convocato alle 18 a Palazzo Chigi per comunicazioni del presidente. E’ quanto scritto in una nota diffusa dalla presidenza del Consiglio. I ministri, allertati da pochi minuti, sono al momento all’oscuro delle motivazioni della convocazione della riunione. Lo riferiscono diverse fonti di governo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Ildeialle 18 a Palazzo Chigi perdel presidente. E’ quanto scritto in una nota diffusa dalla presidenza del. I, allertati da pochi minuti, sono al momento all’oscuro delle motivazioni della convocazione della riunione. Lo riferiscono diverse fonti di governo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

GiovaQuez : Santoro: 'Da 15 anni non eleggiamo più un presidente del Consiglio seppur indirettamente'. Eh?! Siamo arrivati alle… - AnnalisaChirico : Ma Conte dove ha studiato diritto costituzionale? Il presidente del Consiglio dovrebbe occuparsi del voto dei parla… - SkyTG24 : Nel suo intervento in Senato durante l'informativa sugli sviluppi del conflitto, il presidente del Consiglio… - PaoloBMb70 : RT @FQLive: #Ultimora Consiglio dei ministri convocato d'urgenza. All'ordine del giorno comunicazioni di Draghi - ItalyMFA : #CoEPresIT | Il Ministro @luigidimaio è a Torino per presiedere la 132ma sessione del Comitato dei Ministri del Con… -