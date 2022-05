Buoni pasto, perché i ristoranti e supermercati sono in protesta: “Non li accetteremo più” (Di giovedì 19 maggio 2022) Buoni pasto e ticket restaurant rischiano di non essere più accettati da molti ristoranti e supermercati che si sentono danneggiati e presi in giro dai ricavi che ne ricevono. Buoni pasto, perché i ristoranti e supermercati sono in protesta I Buoni pasto o i ticket restaurant sono diventati improponibili secondo ristoranti e supermercati. Sei associazioni dei settori interessati hanno fatto emergere la questione e la problematica. I rappresentanti che stanno portando avanti questa protesta sono: Alessandro Beretta segretario generale Ancd Conad, Marco Pedroni presidente Coop Italia e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 19 maggio 2022)e ticket restaurant rischiano di non essere più accettati da moltiche si sentono danneggiati e presi in giro dai ricavi che ne ricevono.ino i ticket restaurantdiventati improponibili secondo. Sei associazioni dei settori interessati hanno fatto emergere la questione e la problematica. I rappresentanti che stanno portando avanti questa: Alessandro Beretta segretario generale Ancd Conad, Marco Pedroni presidente Coop Italia e ...

