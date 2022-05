Atalanta-Empoli, la designazione arbitrale (Di giovedì 19 maggio 2022) Ecco la designazione arbitrale per Atalanta-Empoli. Atalanta – Empoli Sabato 21/05 h. 20.45 ABISSO TEGONI – COLAROSSI SANTORO VAR: MARIANI... Leggi su calciomercato (Di giovedì 19 maggio 2022) Ecco laperSabato 21/05 h. 20.45 ABISSO TEGONI – COLAROSSI SANTORO VAR: MARIANI...

Advertising

SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - gippu1 : #RomaVenezia si candida come una delle partite più surreali degli ultimi 20 anni di serie A. 46 tiri senza vincere… - sportli26181512 : Atalanta-Empoli, la designazione arbitrale: Ecco la designazione arbitrale per Atalanta-Empoli. ATALANTA – EMPOLI S… - infobetting : Atalanta-Empoli (21 maggio ore 20:45): formazioni, quote, pronostici - alfonso19832 : @JumpedGoldoni @lusignolodikiev @nicomastra2 @FrankDeSboer @smgii1908 di D'Ambrosio in Atalanta-Inter; ammetti che… -