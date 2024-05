Europei di Ginnastica Artistica - l’Italia delle Fate sempre più medagliata | arrivano 4 allori

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 4 maggio 2024) Rimini, 4 maggio 2024 – E’ una splendida Italia Femminile quella che, alla Fiera di Rimini, sta facendo incetta di medaglie. Aglidi, si moltiplicano i successi azzurri. Nella giornata di oggi è stata Manila Esposito a trionfare, dopo l’oro vinto nel concorso generale in apertura di competizione. L’Azzurra si è presa il titolo continentale anche agli attrezzi. Ha conquistato dunque la medaglia d’oro nella trave. Lo ha fatto davanti alla romena Sabrina Maneca-Voinea (argento) e alla francese Marine Boyer (bronzo). Ma non solo. La stessa Esposito ha ottenuto l’oro anche nel corpo libero, gara in cui Angela Andreoli ha messo il bronzo, al collo. L’argento è andato a Sabrina Maneca-Voinea. Nel volteggio non ci sono state medaglie azzurre. Ma nelle parallele asimmetriche sono arrivate due perle: Alice D’Amato ha ...