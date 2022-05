Roma: tra abusivismo, furti e reati ambientali. Sotto sequestro terreno di oltre 6mila mq (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma. Gravissime le irregolarità riscontrate sulla questione edilizia e, soprattutto, ambientale. Un’area enorme, di circa 6mila mq nel II Municipio della Capitale ha per questo subito il sequestro da pare della Polizia Locale per poter indagare fino in fondo le irregolarità riscontrate. Le operazioni di sequestro dell’area Ad eseguire le operazioni di sequestro dell’area sono stati gli agenti del II Gruppo Parioli, i quali hanno apposto i sigilli all’intero sito, Sottoposto a vincolo paesaggistico e dove era presente un’ attività di autodemolizione, priva di titoli ad esercitare. Un’attività completamente abusiva che andava avanti senza che avesse alcun vincolo di alcuna natura. Le operazioni questa mattina, mercoledì 18 maggio Il sequestro è andato in scena nelle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 18 maggio 2022). Gravissime le irregolarità riscontrate sulla questione edilizia e, soprattutto, ambientale. Un’area enorme, di circamq nel II Municipio della Capitale ha per questo subito ilda pare della Polizia Locale per poter indagare fino in fondo le irregolarità riscontrate. Le operazioni didell’area Ad eseguire le operazioni didell’area sono stati gli agenti del II Gruppo Parioli, i quali hanno apposto i sigilli all’intero sito,posto a vincolo paesaggistico e dove era presente un’ attività di autodemolizione, priva di titoli ad esercitare. Un’attività completamente abusiva che andava avanti senza che avesse alcun vincolo di alcuna natura. Le operazioni questa mattina, mercoledì 18 maggio Ilè andato in scena nelle ...

