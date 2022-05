Poste Italiane, Piano di risparmio Piccoli e Buoni (Di mercoledì 18 maggio 2022) ROMA – Poste Italiane continua a celebrare i suoi 160 anni di storia e lo fa dedicando un’iniziativa alle generazioni future. È infatti possibile sottoscrivere i Buoni dedicati a chi ha meno di 18 anni in forma dematerializzata, direttamente online sul sito Poste.it o tramite l’app BancoPosta, dal genitore o dal tutore previa apertura del Libretto dedicato ai minori a cui i Buoni saranno collegati. I Buoni dedicati ai minori possono essere sottoscritti anche in forma cartacea da un genitore, un nonno, un amico o comunque da un maggiorenne in uno dei 472 uffici postali abruzzesi. Il Buono può essere intestato esclusivamente al minore e cresce insieme a lui, perché gli interessi maturano fino al compimento del 18° anno di età, con un tasso di interesse annuo lordo che può arrivare fino ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 18 maggio 2022) ROMA –continua a celebrare i suoi 160 anni di storia e lo fa dedicando un’iniziativa alle generazioni future. È infatti possibile sottoscrivere idedicati a chi ha meno di 18 anni in forma dematerializzata, direttamente online sul sito.it o tramite l’app BancoPosta, dal genitore o dal tutore previa apertura del Libretto dedicato ai minori a cui isaranno collegati. Idedicati ai minori possono essere sottoscritti anche in forma cartacea da un genitore, un nonno, un amico o comunque da un maggiorenne in uno dei 472 uffici postali abruzzesi. Il Buono può essere intestato esclusivamente al minore e cresce insieme a lui, perché gli interessi maturano fino al compimento del 18° anno di età, con un tasso di interesse annuo lordo che può arrivare fino ...

