Liliana Segre e l’invito a Chiara Ferragni per il Memoriale della Shoah

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Sembrano due mondi lontani quello die di. Eppure la senatrice a vita e testimone dell’Olocausto ha voluto, in modo molto intelligente, chiamare l’imprenditrice per portarla in luogo speciale: il“Mi piacerebbe molto incontraree invitarla a visitare con me ildi Milano”, ha dettoin un luogo altrettanto speciale, durante la sua visita a Milano in via Ferrante Aporti, al Binario 21 interrato sotto alla Stazione Centrale. Da lì partivano i treni diretti ad Auschwitz-Birkenau, da lì migliaia di ebrei e deportati politici andavano incontro alla morte. “La conosco, so che vive ...

