Gli alunni del Santa Venerina a lezione di mare in Capitaneria (Di mercoledì 18 maggio 2022) Una ventina di alunni delle classi prime dell’I.C statale Santa Venerina, hanno incontrato il comandante della Guardia Costiera di Riposto, il t.v Francesca Natale ed i soci della Lega Navale sezione di Riposto, nell’ambito di un progetto di educazione ambientale denominato “L’ora di lezione non basta”, promosso dallo stesso istituto. Gli allievi del Santa Venerina alla conferenza sulla risorsa mare Gli allievi hanno potuto visitare gli uffici della Guardia Costiera e la sala operativa ed hanno assistito ad un’interessante conferenza interattiva, curata dal t.v Natale, incentrata sulla grande ed importante risorsa mare; affrontando i temi ambientali e sensibilizzando le giovani generazioni al rispetto dell’ambiente marino e costiero con esempi ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 18 maggio 2022) Una ventina didelle classi prime dell’I.C statale, hanno incontrato il comandante della Guardia Costiera di Riposto, il t.v Francesca Natale ed i soci della Lega Navale sezione di Riposto, nell’ambito di un progetto di educazione ambientale denominato “L’ora dinon basta”, promosso dallo stesso istituto. Gli allievi delalla conferenza sulla risorsaGli allievi hanno potuto visitare gli uffici della Guardia Costiera e la sala operativa ed hanno assistito ad un’interessante conferenza interattiva, curata dal t.v Natale, incentrata sulla grande ed importante risorsa; affrontando i temi ambientali e sensibilizzando le giovani generazioni al rispetto dell’ambiente marino e costiero con esempi ...

Advertising

Peach_Proff : Potete dire a Bianchi che comunicare in chat con gli alunni a volte è vitale per loro e li aiuta a star più sereni,… - EcodiSicilia : Palermo: gli alunni del Capuana in scena al teatro Massimo @ecodisicilia - phneutroeli : @AlbertoSomma4 Ragazzo che si sente ragazza e che pretende che non solo lo si chiami col nome da donna ma che venga… - overthinkxr_ : una mia prof è incazzata con me perché ho espresso una mia opinione che non coincide con “i professori hanno super ragione e gli alunni no” - artvhazza : @laprofsanti @settemari si vede che non hai la più pallida idea di quanti insegnanti lavorino male, svogliati e mag… -