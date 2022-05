Di4ri su Netflix | il cast

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Otto giovani protagonisti nei panni di altrettanti compagni di classe di seconda media, pronti ad affrontare primi amori, gite, problemi con i genitori ed il rischio di chiusura della propria scuola. E’ ildi, la prima serie tv italiana dirivolta ad un pubblico preadolescenziale, in uscita mercoledì 18 maggio 2022. I giovani protagonisti interpretano personaggi in cui il giovane pubblico può immedesimarsi: in ogni episodio la serie segue il punto di vista di uno di loro che, rompendo la quarta parete, parla direttamente con gli spettatori, creando così un legame molto più stretto e quasi di amicizia. Scopriamo insieme, quindi, ildi. Flavia Leone è Livia Mancini: dodici anni, sportiva, perfezionista. Livia si preoccupa sempre di compiacere i genitori e gli insegnanti, che ...

Spero che Daniele possa fare d'esempio a ragazzi e ragazze che vogliono tirare fuori loro stessi ": lo dice Biagio Venditti, Daniele in, serie pre - teen italiana originaledal 18 maggio sulla piattaforma. A ridosso della Giornata contro l'omofobia , questo dramedy incentrato sugli studenti di una scuola media locale ...Redazione Sorrisi Si puo' vedere su È una novità assoluta "", la serieche approda sulla piattaforma streaming dal 18 maggio . Siamo infatti abituati a racconti di adolescenti ("teen"), mentre la serie esplora il mondo dei giovanissimi: sono ...E' il cast di Di4ri, la prima serie tv italiana di Netflix rivolta ad un pubblico preadolescenziale, in uscita mercoledì 18 maggio 2022. I giovani protagonisti interpretano personaggi in cui il ...