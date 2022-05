Sciopero dei magistrati contro la riforma Cartabia, adesione al 48,4% (Di martedì 17 maggio 2022) Dopo dodici anni, giudici e pm tornano ad incrociare le braccia e a giocare la carta dell'astensione dalle udienze per cercare, facendo pressing sulla politica in vista dei decreti attuativi, di modificare la riforma Cartabia dell'ordinamento giudiziario e la nuova legge elettorale del Csm, due bocconi ritenuti indigesti dall'Associazione nazionale magistrati che lo scorso 30 aprile ha approvato una mozione collettiva e unitaria che proclamava lo Sciopero: solo una sessantina i contrari sui circa 1400 votanti. Allo Sciopero di oggi ha aderito il 48,4%. Leggi su tg24.sky (Di martedì 17 maggio 2022) Dopo dodici anni, giudici e pm tornano ad incrociare le braccia e a giocare la carta dell'astensione dalle udienze per cercare, facendo pressing sulla politica in vista dei decreti attuativi, di modificare ladell'ordinamento giudiziario e la nuova legge elettorale del Csm, due bocconi ritenuti indigesti dall'Associazione nazionaleche lo scorso 30 aprile ha approvato una mozione collettiva e unitaria che proclamava lo: solo una sessantina i contrari sui circa 1400 votanti. Allodi oggi ha aderito il 48,4%.

Agenzia_Ansa : 'Questa legge sarà pure compatibile ma è poco conforme allo spirito della Costituzione' secondo il presidente dell'… - fattoquotidiano : Magistrati in sciopero: a Milano aderisce il 39% - PinascoDanilo : RT @Enrico__Costa: Pare che lo sciopero dei magistrati non abbia raggiunto neanche il 50% di adesioni. Effetto boomerang. - pvsassone : RT @Enrico__Costa: 16 maggio 2022 giornata triste per la giustizia. Lo sciopero dei magistrati: protestano contro una seria ed oggettiva va… - patriziadegioia : RT @Enrico__Costa: Pare che lo sciopero dei magistrati non abbia raggiunto neanche il 50% di adesioni. Effetto boomerang. -