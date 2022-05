“Le Iene” lo speciale condotto da Giulio Golia: anticipazioni martedì 17 maggio (Di martedì 17 maggio 2022) In onda domani, martedì 17 maggio, in prima serata su Italia1, lo speciale de “Le Iene” condotto da Giulio Golia dal titolo “Un paese di furbetti”. La puntata, dal titolo così esplicativo, è interamente dedicata all’ “arte” dell’affabulazione: una raccolta di soggetti individuati dagli inviati della trasmissione, nell’arco dei 25 anni di messa in onda. Con contenuti inediti, testimonianze di tutti i principali protagonisti, sia di chi ha subìto ingiustizie che di chi le ha ideate, indagini delle forze dell’ordine e ricostruzioni dei fatti, lo speciale ripercorre, dal 1998 a oggi, le vicende che hanno più colpito l’attenzione, occupando le pagine di cronaca nazionale, che hanno dato il via a inchieste giudiziarie e che hanno suscitato più ... Leggi su 361magazine (Di martedì 17 maggio 2022) In onda domani,17, in prima serata su Italia1, lode “Ledadal titolo “Un paese di furbetti”. La puntata, dal titolo così esplicativo, è interamente dedicata all’ “arte” dell’affabulazione: una raccolta di soggetti individuati dagli inviati della trasmissione, nell’arco dei 25 anni di messa in onda. Con contenuti inediti, testimonianze di tutti i principali protagonisti, sia di chi ha subìto ingiustizie che di chi le ha ideate, indagini delle forze dell’ordine e ricostruzioni dei fatti, loripercorre, dal 1998 a oggi, le vicende che hanno più colpito l’attenzione, occupando le pagine di cronaca nazionale, che hanno dato il via a inchieste giudiziarie e che hanno suscitato più ...

