“Lascia il calcio”: dalla Premier alla Serie A solo sfiorata, arriva l’annuncio (Di martedì 17 maggio 2022) In queste è arrivata l’ufficialità. C’è l’addio al calcio di uno dei difensori protagonisti della Premier in questi anni. Ha sfiorato anche la Serie A… Una vita nel calcio, trofei ed una carriera giocata ad altissimi livelli. Oggi l’annuncio, un addio che era atteso e che ha trovato concretezza proprio in queste ore. Martin Skrtel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 17 maggio 2022) In queste èta l’ufficialità. C’è l’addio aldi uno dei difensori protagonisti dellain questi anni. Ha sfiorato anche laA… Una vita nel, trofei ed una carriera giocata ad altissimi livelli. Oggi, un addio che era atteso e che ha trovato concretezza proprio in queste ore. Martin Skrtel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

realvarriale : Standing ovations per @Lor_Insigne che saluta il pubblico del Maradona con un gol su rigore e un'ottima prova. Las… - Gazzetta_it : La strana mossa della Juve: abbandona Dybala ma tratta Di Maria e Perisic. L'analisi di Alessandro Vocalelli #Tackle - gjoegl : Vacci a capire - sportli26181512 : Divorzio Parma-Iachini: 'Non ci sono i presupposti per continuare assieme': Divorzio Parma-Iachini: 'Non ci sono i… - Gazzetta_it : Serie B, divorzio tra #Iachini e il Parma: 'Purtroppo non ci sono i presupposti per continuare assieme' -

Divorzio Parma - Iachini: 'Non ci sono i presupposti per continuare assieme' Le strade di Beppe Iachini e del Parma si separano. E' stato lo stesso club emiliano a comunicarlo: "Il Parma Calcio 1913 e l'allenatore Beppe Iachini non proseguiranno l'esperienza professionale insieme. Il Club Crociato vuole ringraziare Beppe e i suoi collaboratori per il grande impegno, la disponibilità ... Pog - bah Paul, che fin da ragazzino era considerato tra le stelle nascenti del calcio francese, nel 2009 ... Il francese è ormai un vero e proprio idolo tra i tifosi bianconeri, e quando Carlos Tevez lascia la ... SerieANews Calciomercato Juve, sarebbe vicino l'accordo con Di Maria Invece è tutto da scrivere il futuro di Paulo Dybala, che dopo sette anni lascia la Juventus. La Joya ha rimarcato il suo attaccamento alla maglia e al popolo bianconero: "Sono stati sette anni ... Skrtel lascia il calcio: “I problemi alla schiena non mi permettono più di giocare” Dopo quasi 500 partite in carriera, Martin Skrtel lascia ufficialmente il calcio a 37 anni, il difensore chiude la sua carriera dopo la sua esperienza allo Spartak Trnava. Il difensore ha militato tra ... Le strade di Beppe Iachini e del Parma si separano. E' stato lo stesso club emiliano a comunicarlo: "Il Parma1913 e l'allenatore Beppe Iachini non proseguiranno l'esperienza professionale insieme. Il Club Crociato vuole ringraziare Beppe e i suoi collaboratori per il grande impegno, la disponibilità ...Paul, che fin da ragazzino era considerato tra le stelle nascenti delfrancese, nel 2009 ... Il francese è ormai un vero e proprio idolo tra i tifosi bianconeri, e quando Carlos Tevezla ... “Lascia il calcio”: dalla Premier alla Serie A solo sfiorata, arriva l’annuncio Invece è tutto da scrivere il futuro di Paulo Dybala, che dopo sette anni lascia la Juventus. La Joya ha rimarcato il suo attaccamento alla maglia e al popolo bianconero: "Sono stati sette anni ...Dopo quasi 500 partite in carriera, Martin Skrtel lascia ufficialmente il calcio a 37 anni, il difensore chiude la sua carriera dopo la sua esperienza allo Spartak Trnava. Il difensore ha militato tra ...