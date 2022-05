Isola ieri sera, Ilary Blasi cade dallo sgabello: cosa è successo? VIDEO (Di martedì 17 maggio 2022) Momento epico durante la puntate dell’Isola dei Famosi, andata in onda ieri sera lunedì 16 maggio 2022, la conduttrice Ilary Blasi è caduta dallo sgabello in diretta: scopriamo cosa è successo, il VIDEO di quel momento e la reazione in studio! Leggi anche: Isola dei Famosi: chi è stato eliminato definitivamente ieri sera 16 maggio 2022? Percentuali... Leggi su donnapop (Di martedì 17 maggio 2022) Momento epico durante la puntate dell’dei Famosi, andata in ondalunedì 16 maggio 2022, la conduttriceè cadutain diretta: scopriamo, ildi quel momento e la reazione in studio! Leggi anche:dei Famosi: chi è stato eliminato definitivamente16 maggio 2022? Percentuali...

Advertising

zazoomblog : Isola dei Famosi: chi è stato eliminato definitivamente ieri sera 16 maggio 2022? Percentuali - #Isola #Famosi:… - partenopea_1926 : ??SOS?? IERI MI È ESCITA QUESTA NOTIFICA SU INSTAGRAM ANCHE SOLO SE APRIVO L’APP SENZA INTERAGIRE, CIÒ PERCHÉ HO MES… - FloFloranis00 : mah...io pero' Carmen non ce l'avrei mandata,s'e' mangiata un piatto di pasta al giorno fino ad oggi e Guendalina e… - Ihatepe30374806 : RT @SinclarMiss: Chi sarà più forte tra uno che non mangia da 2 mesi ed una entrata l'altro ieri?? L'equità di queste prove... #isola - SinclarMiss : Chi sarà più forte tra uno che non mangia da 2 mesi ed una entrata l'altro ieri?? L'equità di queste prove... #isola -