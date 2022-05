Guerra Ucraina, 50 sportivi morti e 1.000 impianti distrutti (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Dal biatleta 19enne morto per difendere la sua Kharkiv alla promessa della ginnastica uccisa sotto il crollo della sua casa a Mariupol, sono già quasi 50 gli sportivi morti dall’inizio della Guerra in Ucraina. “Molti atleti hanno abbandonato gli allenamenti per unirsi come volontari alle forze armate o alla difesa territoriale. Noi vogliamo raccontare le loro storie e onorare e ricordare la loro memoria”, dice all’Adnkronos la ex campionessa di salto triplo Olga Saladukha, ora parlamentare, membro del comitato per lo sport e presidente della commissione atleti. È in questa veste che la triplista – campionessa del mondo nel 2011 e medaglia bronzo alle Olimpiadi di Londra l’anno successivo – ha lanciato la piattaforma “Angeli dello Sport”, una ‘Spoon river’ digitale che raccoglie le storie degli atleti ... Leggi su italiasera (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Dal biatleta 19enne morto per difendere la sua Kharkiv alla promessa della ginnastica uccisa sotto il crollo della sua casa a Mariupol, sono già quasi 50 glidall’inizio dellain. “Molti atleti hanno abbandonato gli allenamenti per unirsi come volontari alle forze armate o alla difesa territoriale. Noi vogliamo raccontare le loro storie e onorare e ricordare la loro memoria”, dice all’Adnkronos la ex campionessa di salto triplo Olga Saladukha, ora parlamentare, membro del comitato per lo sport e presidente della commissione atleti. È in questa veste che la triplista – campionessa del mondo nel 2011 e medaglia bronzo alle Olimpiadi di Londra l’anno successivo – ha lanciato la piattaforma “Angeli dello Sport”, una ‘Spoon river’ digitale che raccoglie le storie degli atleti ...

