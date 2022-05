Festival internazionale dei fiori, a Namangan in Uzbekistan l'evento dal 24 maggio al 5 giugno (Di martedì 17 maggio 2022) Dal 24 maggio al 5 giugno nella città di Namangan, in Uzbekistan, si terrà il più grande Festival dei fiori nel parco ricreativo 'Zahiriddin Muhammad Babur'. Il Namangan Flowers Festival è una ... Leggi su leggo (Di martedì 17 maggio 2022) Dal 24al 5nella città di, in, si terrà il più grandedeinel parco ricreativo 'Zahiriddin Muhammad Babur'. IlFlowersè una ...

Advertising

NdSpettacolo : A ??????????????, ???????????????????????????? ha affrontato diversi temi spaziando da innovativi progetti europei specifici per i Festi… - orvietonews : Salvatore Accardo, Uto Ughi, Francesco Baccini e Nada i primi nomi del Festival Internazionale Green Music 2022: La… - GisellaPeana : Rassegna Stampa: “Festival Internazionale dei Fiori” a Namangan, in Uzbekistan. Ufficio Stampa: Gisella Peana - comilsoc : Al via il festival internazionale di giornalismo civile Imbavagliati, al Pan fino al 19 maggio. - GisellaPeana : Rassegna Stampa: “Festival Internazionale dei Fiori” a Namangan, in Uzbekistan. Ufficio Stampa: Gisella Peana -