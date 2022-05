Domenica 22 si recupera la Passeggiata della Libertà (Di martedì 17 maggio 2022) Rinviata lo scorso 25 aprile a causa del maltempo e poi nei fine settimana successivi per altri eventi, si terrà il prossimo 22 maggio a Sommocolonia la Passeggiata della Libertà. E' il ritorno di ... Leggi su lanazione (Di martedì 17 maggio 2022) Rinviata lo scorso 25 aprile a causa del maltempo e poi nei fine settimana successivi per altri eventi, si terrà il prossimo 22 maggio a Sommocolonia la. E' il ritorno di ...

Domenica 22 si recupera la Passeggiata della Libertà

Così, la sua "ripartenza" avverrà appunto domenica 22 maggio. L'evento è organizzato da Pro Loco Barga, Associazione Ricreativa Sommocolonia ed il contributo del Comune di Barga. La partenza della ...