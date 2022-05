Debito ridotto e niente tetto al prezzo del gas: la ricetta del ministro tedesco Lindner (Di martedì 17 maggio 2022) L’accordo europeo sul sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia, che include l’embargo al petrolio, ancora non c’è. I negoziati tra Commissione Ue, presidenza francese e Stati membri, con il premier ungherese Viktor Orbán che continua a bloccare il pacchetto, sono in una fase di stallo. È possibile un rinvio della decisione al summit dei leader di fine maggio. Mentre oggi in Germania, a Bonn, si apre il G7 finanziario. Christian Lindner, il ministro delle Finanze tedesco, rilasciando una intervista a quattro giornali europei tra cui il Corriere, spiega che intanto le sanzioni stanno funzionando, nonostante l’economia russa sia tutt’altro che crollata. «Abbiamo staccato la Russia dal sistema finanziario internazionale», dice. «Molti beni russi sono congelati. In molti settori abbiamo interrotto gli affari. Tutto ciò avrà un peso ... Leggi su linkiesta (Di martedì 17 maggio 2022) L’accordo europeo sul sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia, che include l’embargo al petrolio, ancora non c’è. I negoziati tra Commissione Ue, presidenza francese e Stati membri, con il premier ungherese Viktor Orbán che continua a bloccare il pacchetto, sono in una fase di stallo. È possibile un rinvio della decisione al summit dei leader di fine maggio. Mentre oggi in Germania, a Bonn, si apre il G7 finanziario. Christian, ildelle Finanze, rilasciando una intervista a quattro giornali europei tra cui il Corriere, spiega che intanto le sanzioni stanno funzionando, nonostante l’economia russa sia tutt’altro che crollata. «Abbiamo staccato la Russia dal sistema finanziario internazionale», dice. «Molti beni russi sono congelati. In molti settori abbiamo interrotto gli affari. Tutto ciò avrà un peso ...

Advertising

Linkiesta : Debito ridotto e niente tetto al prezzo del gas: la ricetta del ministro tedesco Lindner | #RussiaUkraineWar - ro_binhood : @Turi_000 @GigiFreeThought @PQuerela @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Già, i condoni fiscali sono stati inventati dai 5… - Anima_1908 : Se il profilo economico dell’Inter pare in via di miglioramento, la struttura finanziaria è ancora appesantita da u… - marioricciard18 : RT @paolomossetti: BoJo annuncia 90mila licenziamenti nel pubblico impiego; Biden dice al GOP di aver ridotto il debito pubblico e di non e… - paolomossetti : BoJo annuncia 90mila licenziamenti nel pubblico impiego; Biden dice al GOP di aver ridotto il debito pubblico e di… -