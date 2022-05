Conte fa la spesa in Italia? Pronta offerta per attaccante da 40 gol

(Di martedì 17 maggio 2022) La probabile qualificazione in Champions del Tottenham accende il mercato Spurs;è pronto a fare unaimportante in. Il Tottenham è ad un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League; a novanta minuti dalla fine, infatti, gli Spurs hanno due punti di vantaggio sull’Arsenal e devono affrontare, nella prossima giornata, il Norwich già retrocesso. L’accesso alla massima competizione internazionale permetterà al club inglese di avere una maggiore disponibilità economica sul mercato; l’ambizione dila conosciamo benissimo, è un tecnico che vuole solo vincere e per farlo ha bisogno di rinforzare la rosa. In attesa di capire il futuro di Kane, il tecnico sembra aver messo gli occhi su un centravanti della Serie A. AnsafotoCome abbiamo dettoè un tecnico ossessionato ...

Advertising

CarloCalenda : Eccone un altro. La scorsa legislatura spesa solo a spiegare che i grillini erano peggio dei fascisti. E ora? “I co… - ItaliaViva : Ho l'impressione che Giuseppe #Conte abbia un po' la faccia di bronzo quando parla delle armi, anche perché è stato… - flinxkk8 : RT @laura_ceruti: Ma #Salvini ha ancora così tanti sostenitori? Gente come Salvini e Conte, uno che voleva armare persino gli animali domes… - silviocolloca : RT @laura_ceruti: Ma #Salvini ha ancora così tanti sostenitori? Gente come Salvini e Conte, uno che voleva armare persino gli animali domes… - BRADYPUSS : RT @AMedaglini: Il Conte Padre ed io stamani abbiamo fatto la spesa insieme, con il carrellino che gli ho regalato e che era (nelle mie int… -

Juve Dipendenza

È stato cancellato, per la prima volta, l'odioso principio dellastorica che dava molto a chi ...ha chiesto che la decontribuzione al Sud venga resa strutturale. La campagna elettorale è ......che autorizzava l'aumento delle spese militari per raggiungere in prospettiva l'obiettivo di... Per trovare una ragione alla decisione didi cavalcare in maniera sempre più intransigente una ... Conte fa la spesa in Italia Pronta offerta per attaccante da 40 gol La probabile qualificazione in Champions del Tottenham accende il mercato Spurs; Conte è pronto a fare una spesa importante in Italia. Il Tottenham è ad un passo dalla qualificazione alla prossima ...Non è condivisibile l’eventuale scelta aziendale di arruolare figure di controllo e verifica senza prima aver completato il risicato organico appena sufficiente per la messa in strada dei bus" ...