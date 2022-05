Centrodestra, Berlusconi dopo il vertice con Salvini e Meloni: «Solo un pazzo può mandare all’aria la coalizione» (Di martedì 17 maggio 2022) «Il Centrodestra è unito? Certamente, assolutamente. Questo è così evidente che, se si disunisse, perderemmo le elezioni. Solo un pazzo potrebbe pensare di mandare all’aria questa coalizione». Queste le parole del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che oggi 17 maggio ha organizzato un vertice ad Arcore in vista dei prossimi appuntamenti e delle elezioni amministrative. Presenti al pranzo di lavoro anche la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e il segretario della Lega, Matteo Salvini. «Il Centrodestra così com’è funziona, aggiorneremo il programma e avremo ancora un programma unico, la coalizione va avanti spedita», ha aggiunto Berlusconi. Per ... Leggi su open.online (Di martedì 17 maggio 2022) «Ilè unito? Certamente, assolutamente. Questo è così evidente che, se si disunisse, perderemmo le elezioni.unpotrebbe pensare diquesta». Queste le parole del presidente di Forza Italia, Silvio, che oggi 17 maggio ha organizzato unad Arcore in vista dei prossimi appuntamenti e delle elezioni amministrative. Presenti al pranzo di lavoro anche la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, e il segretario della Lega, Matteo. «Ilcosì com’è funziona, aggiorneremo il programma e avremo ancora un programma unico, lava avanti spedita», ha aggiunto. Per ...

