Ascolti tv 16 maggio 2022 | il film tv di Rai1 batte “l’Isola dei Famosi”

(Di martedì 17 maggio 2022)tv: senza più Amendola, comunque, l’ammiraglia Rai vince la serata Finita l’infornata di fiction, comunquedomina la classifica deglitv delle reti generaliste di ieri sera, grazie altv Campioni di vita del ciclo A muso duro con il 21,91% e 4,190 milioni di contatti. Lunedì scorso il finale di stagione di Nero a metà 3 con Claudio Amendola aveva fatto il 4,7 milioni. Medaglia d’argento perdeisu Canale5 che ha registrato il 17,73% di share media con 2,332 milioni di telespettatori. Settimana scorsa l’adventure reality condotto da Ilary Blasi aveva raccolto il 18,8% e 2,5 milioni. Terza piazza per Report su Rai3 con il 7,29% e 1,450 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il programma di Sigfrido Ranucci aveva portato a casa il 7,6% e ...

Advertising

Affaritaliani : Ascolti TV ieri 16 maggio 2022: stabile Report, cala Quarta Repubblica - zazoomblog : Ascolti TV Lunedì 16 Maggio 2022. Vince A Muso Duro (21.9% – 42 mln). Isola 17.7% (23 mln) - #Ascolti #Lunedì… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 16 maggio 2022: il film tv di Rai1 batte “l’Isola dei Famosi”. 'A muso duro – Campioni di vita” 21,91%,… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 16 maggio 2022: il film tv di Rai1 batte “l’Isola dei Famosi”. 'A muso duro – Campioni di vita” 21,91%,… - tv_e_calcio : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Lunedì 16 Maggio 2022· Vince A Muso Duro (21.9% – 4,2 mln). Isola in calo (17.7% – 2,3 mln). Bortone con Fer… -

tv lunedì 162022: access prime time e preserale Rai Uno: I soliti ignoti " Il ritorno ha conquistato spettatori (%). Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di ...I biglietti per lo show sono disponibili in prevendita dalle 10.00 di venerdì 20su www. (...) Voglio che il pubblicoil tempo che ci abbiamo dedicato, la dedizione che ci abbiamo ...Tutti i dati della prima serata e non solo: spettatori e share dei principali appuntamenti di lunedì 16 maggio 2022 ...Il palinsesto televisivo di lunedì 16 maggio ha visto scontrarsi la fiction di Rai1 A muso duro con Flavio Insinna con il reality L’Isola dei ...