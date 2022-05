WhatsApp: come uscire da un gruppo senza farlo vedere (Di lunedì 16 maggio 2022) Quante volte ci è capitato di voler uscire dai vari gruppi di WhatsApp ma non lo abbiamo mai fatto? I gruppi in cui veniamo inseriti spesso sono un problema da gestire: messaggi su messaggi, sticker, audio e molto altro caratterizzano la maggior parte dei gruppi presenti su WhatsApp che potrebbero portare la gente a scappare. come possiamo fare per “ignorare” tutto questo e vivere un po’ più sollevati? Trucco WhatsApp per “scappare” dai gruppi Scappare dai gruppi di WhatsApp senza essere visti è possibile e per farlo non serve nessuna applicazione aggiuntiva. Anzi, tutto è possibile in pochi e semplici passi: Bisogna trovare il gruppo indesiderato e, senza entrare, tenere premuto con il dito sulla chat. Dopodiché si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 16 maggio 2022) Quante volte ci è capitato di volerdai vari gruppi dima non lo abbiamo mai fatto? I gruppi in cui veniamo inseriti spesso sono un problema da gestire: messaggi su messaggi, sticker, audio e molto altro caratterizzano la maggior parte dei gruppi presenti suche potrebbero portare la gente a scappare.possiamo fare per “ignorare” tutto questo e vivere un po’ più sollevati? Truccoper “scappare” dai gruppi Scappare dai gruppi diessere visti è possibile e pernon serve nessuna applicazione aggiuntiva. Anzi, tutto è possibile in pochi e semplici passi: Bisogna trovare ilindesiderato e,entrare, tenere premuto con il dito sulla chat. Dopodiché si ...

