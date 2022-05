Mondiale Endurance - Partnership tecnica Peugeot-Marelli

(Di lunedì 16 maggio 2022)Sport ha siglato unapluriennale con laper sviluppare una soluzione elettrica ad alta efficienza per la nuova9X8 Hypercar che debutterà presto nel2022. Tecnologia EV. Si tratta di unatecnologia cruciale e, nello specifico, lasi sta occupando dell'ingegnerizzazione e della fornitura di motori elettrici ad alte prestazioni e inverter a base di carburo di silicio che fanno parte della trazione elettrica posta all'asse anteriore della nuova 9X8. Con il suo consolidato know-how tecnico e l'esperienza in diverse categorie, larappresenta un partner importante per lo sviluppo della nuova 9X8 Hypercar e la collaborazione apre di fatto un nuovo capitolo ...

Advertising

fabriziosbardel : Arriva nell’European Le Mans Series il secondo exploit di fila in qualifica dopo quello nel Mondiale Endurance a Sp… - AlessandroSala1 : ??#SalaStampaRacing #FIAWEC #IMSA #Endurance?? Prosegue alacremente la realizzazione del bolide della casa bavarese i… -

Mancano poco meno di due mesi al debutto nelle competizioni motoristiche della nuova Peugeot 9X8 . La monoposto che la Casa francese ha realizzato per prendere parte ale alla 24 Ore di Le Mans scenderà in pista alla sua prima uscita ufficiale durante la tappa italiana del WEC: la 6 ore di Monza che si terrà il prossimo 10 luglio. In attesa di ...... che ha incluso importanti progetti tra cui la fornitura di elettronica e telemetria per le memorabili Peugeot 905 e Peugeot 908 nelle gare di. Questa nuova avventura tecnologica congiunta ...Alla ‘festa’ si unisce anche Lamborghini. Il Mondiale Endurance grazie al nuovo regolamento ‘Hypercar’-LMDh si appresta a vivere un’era di competizione serrata con in griglia di partenza tantissimi ...Intervista a Matteo Cressoni sulla 24 ore di Le Mans e come ci si prepara a una gara di endurance. Sarà su una Ferrari in equipaggio con Giancarlo Fisichella.