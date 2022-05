Milan, Ronaldinho: “Coi rossoneri anni felici, mi emoziono per Maldini e Galliani. Leao grandissimo” (Di lunedì 16 maggio 2022) “Al Milan ho vissuto due anni felici. L’ho sempre seguito e quest’anno ha fatto molto bene, sono contento per loro. Mi emoziono per Maldini e anche per Galliani. Sono due persone e amici che mi hanno aiutato molto quando sono arrivato a Milano, mi dà gioia vederli felici“. Così Ronaldinho, intervenuto nel corso di SuperTele su Dazn. La leggenda del calcio brasiliano e mondiale ha commentato le prestazioni di Leao, e parlato dei grandi talenti in circolazione: “Leao mi piace, è un grandissimo, uno dei calciatori più bravi in questo momento. Messi e Cristiano Ronaldo? Due dei più grandi, ma ne stanno arrivando altri come Mbappé, Haaland e Raphinha. Nuovo Ronaldinho? ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) “Alho vissuto due. L’ho sempre seguito e quest’anno ha fatto molto bene, sono contento per loro. Mipere anche per. Sono due persone e amici che mi hanno aiutato molto quando sono arrivato ao, mi dà gioia vederli“. Così, intervenuto nel corso di SuperTele su Dazn. La leggenda del calcio brasiliano e mondiale ha commentato le prestazioni di, e parlato dei grandi talenti in circolazione: “mi piace, è un, uno dei calciatori più bravi in questo momento. Messi e Cristiano Ronaldo? Due dei più grandi, ma ne stanno arrivando altri come Mbappé, Haaland e Raphinha. Nuovo? ...

